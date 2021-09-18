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    Вибори у Держдуму. У Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін (фото)

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    Пресслужба диктатора вигадала нову відмовку щодо конфузу з датою голосування - Вибори у Держдуму. У Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін (фото)
    Пресслужба диктатора вигадала нову відмовку щодо конфузу з датою голосування
    Фото з відкритих джерел

    Пресслужба диктатора пояснила, що Путін, начебто, не встановив дату на своєму годиннику

    Президент Росії Володимир Путін не встановлює дату на своєму годиннику. Таким чином його прессекретар Дмитро Пєсков пояснив час, що не збігається із реальним, на годиннику російського лідера. Його слова передають російські ЗМІ.

    У Кремлі заявили, що Путін не звертає уваги на такі деталі і «датою просто не користується у годиннику».

    Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

    Однак журналісти «Настоящего времени» звернули увагу на те, що годинник Путіна на відео і фото, на яких він зображений нібито в момент голосування, показують дату 10 вересня.

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    Зазначається, що дострокове онлайн-голосування на цих виборах не передбачено. А тиждень тому Путін ще не був на самоізоляції.

    Як зазначає видання «Дождь», після цього прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ нібито скористався для голосування телефоном одного з помічників. Проте згодом офіційну версію конфузу змінили.

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    Теги: Росія ЗМІ вибори Путін прессекретар
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    Вибори у Держдуму. У Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін (фото)