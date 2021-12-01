Ображений чоловік «замінував» АЗС у Києві

Зловмисник вирішив помститись працівникам автозаправної станції через конфлікт, який між ними виник напередодні

До столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Для перевірки отриманої інформації на місце терміново прибули вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці ретельно перевірили об’єкт та прилеглу територію, проте будь-яких небезпечних речовин чи пристроїв не виявили.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та згодом встановили особу підозрюваного. Аби уникнути відповідальності за свої дії, фігурант здав свій мобільний телефон у ломбард та переховувався в іншому районі Києва, де ми його і затримали. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися», – розповів начальник кримінальної поліції Подільського управління поліції Денис Сілоча.

Слідчі затримали 40-річного уродженця Київської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що чоловік вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики спеціальних служб.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Найближчим часом суд вирішить питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Минулого тижня станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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