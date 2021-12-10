Буревій залишив без світла жителів трьох областей

Негода знеструмила населені пункти Житомирщини, Київщини та Чернігівщини

В Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Станом на ранок, 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 107 населених пунктів у трьох областях, а саме:

Житомирська – 40,

Київська – 37,

Чернігівська – 30.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За прогнозами синоптиків сьогодні Україну накриють туман та ожеледь. У Києві серйозних опадів не прогнозують. У столиці буде хмарно. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2…+4, вдень +6…+8.

Напередодні у Вінниці через ожеледицю травмувалися 80 пішоходів.

Також крижаний дощ у Києві закував усе в лід: дивовижні фото.

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