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    Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)

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    Пожежу гасили місцеві жителі самотужки - Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)
    Пожежу гасили місцеві жителі самотужки
    фото пресслужба ДСНС

    Причина загоряння – занесення джерела запалювання з зовні невстановленою особою

    В Ізмаїльському районі Одеської області невідомі підпалили чотири фермерські трактори. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

    Відповідне повідомлення надійшло в службу порятунку лише сьогодні. Завдані збитки – 1,5 млн грн. Загиблих і постраждалих на місці події немає.

    За словами заявника, вночі 8 грудня виникла пожежа на території приватного фермерського господарства, розташованого в селі Первомайське, на вулиці Вишнева.

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    Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)
    Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)
    Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)

    В результаті вогнем пошкоджено та частково знищено чотири фермерські трактори. Пожежа була ліквідована місцевими жителями водою з відер на загальній площі 45 кв. м.

    Причина загоряння – занесення джерела запалювання з зовні невстановленою особою (підпал).

    Нагадаємо, у Дніпрі чоловік підпалив приватний медичний заклад. На місці злочину його побачили патрульні та затримали.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса чоловік
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    Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)