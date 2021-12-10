Збитки на 1,5 млн грн: на Одещині невідомі спалили чотири трактори (фото)

Причина загоряння – занесення джерела запалювання з зовні невстановленою особою

В Ізмаїльському районі Одеської області невідомі підпалили чотири фермерські трактори. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області.

Відповідне повідомлення надійшло в службу порятунку лише сьогодні. Завдані збитки – 1,5 млн грн. Загиблих і постраждалих на місці події немає.

За словами заявника, вночі 8 грудня виникла пожежа на території приватного фермерського господарства, розташованого в селі Первомайське, на вулиці Вишнева.

В результаті вогнем пошкоджено та частково знищено чотири фермерські трактори. Пожежа була ліквідована місцевими жителями водою з відер на загальній площі 45 кв. м.

Причина загоряння – занесення джерела запалювання з зовні невстановленою особою (підпал).

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік підпалив приватний медичний заклад. На місці злочину його побачили патрульні та затримали.