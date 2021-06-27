В Ізраїлі штам «Дельта» поширюється серед вакцинованих людей

Половина дорослого населення в Ізраїлі була щеплена вакциною Pfizer

В Ізраїлі штамом коронавірусу «Дельта» хворіють і вакциновані люди. В уряді кажуть, що хворіють підлітки та дорослі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Навіть незважаючи на те, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом «Дельта».

За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 90% нових інфекцій в Ізраїлі, ймовірно, були викликані варіантом «Дельта». В основному захворіли Підлітки до 16 років. Половина з них ще не встигла отримати вакцину від коронавірусу, але і зустрічаються випадки захворюваності у дорослих, які вже отримали щеплення.

«Діти до 16 років, більшість з яких не були вакциновані, складають близько половини інфікованих», – повідомили в уряді.

Цього тижня уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років після спалаху коронавірусу серед школярів в одному з міст Ізраїлю. Після цього вірус почав розповзатися і серед дорослих, які вже повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, ізраїльтян зобов'язали носити маски в приміщеннях. Таке розпорядження видав уряд. Влада побоюється сплеску захворюваності через штам «Дельта».

Раніше повідомлялося, що Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу.

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