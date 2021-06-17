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    Сезон полуниці: ціни на ягоду впали вдвічі

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    Сезон полуниці: ціни на ягоду впали вдвічі

    Зараз полуницю можна купити по 50 гривень за кілограм замість 120-140 грн / кг

    Ціни на полуницю в останні тижні впали вдвічі, хоча ще кілька тижнів тому обсяги товару на ринку були меншими, а ціни – вищими, ніж 2020 року. Зараз полуницю можна купити по 50 гривень за кілограм замість 120-140 грн / кг. Про це розповів директор оптового ринку сільськогосподарської продукції Іван Федишин, повідомляє AgroPortal.

    Крім того, подешевшала і черешня. Якщо раніше ціни на ягоду били рекорд, що зараз вітчизняна коштує від 40 грн/кг, а імпортна – 120 грн / кг.

    Експерти кажуть, що знизити ціну вдалося внаслідок великих посадочних площ ягоди. Дозрівають «середні» сорти полуниці, з'явилося багато вітчизняної черешні, скоро з'явиться лохина.

    Вітчизняна ягода при цьому нічим не відрізняється від імпортної.

    «У високий сезон, як правило, вітчизняні ягоди мають більш привабливу ціну і витісняють дорогий імпорт. Говорити про дефіцит вітчизняної ягоди в цьому році, звичайно ж, не доводиться. Єдине, що може вплинути на врожай – нестабільна погода», – вважають експерти.

    Тим часом, експертка розповіла, як вибрати якісну полуницю та не купитися на фальсифікат.

    Нагадаємо, в Україні знижується ціна на білокачанну капусту нового врожаю. Тенденцію зниження цін на дану продукцію учасники ринку пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції ранньої капусти з місцевих господарств. У той же час, темпи її реалізації залишаються досить стриманими.

    Теги: ціни їжа ягода
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    Сезон полуниці: ціни на ягоду впали вдвічі