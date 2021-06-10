Експертка розповіла, як вибрати якісну полуницю та не купитися на фальсифікат

Блиск полуниці не завжди є ознакою якості, зауважила експертка

Якість полуниці можна визначити за запахом, кольором, післясмаком та іншими ознаками. Цю ягоду можуть фальсифікувати кількома способами. Про це в ефірі каналу Obozrevatel розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

«Перше правило таке, як фактично для всіх харчових продуктів: вона має бути свіжа, вона не повинна бути зіпсована. Друге правило – це обмеження кількості, починати слід із однієї-трьох ягідок», – сказала вона.

Як пояснила експертка, таке обмеження пов’язано з тим, що «після зими наш організм не готовий до великої кількості ягід, яка інколи має алергенний вплив на багатьох».

Сидоренко перелічила ознаки, за якими варто обирати полуницю. Перша – це аромат. Якщо полуниця пахне, як має пахнути, це означає, що «вона сама дозріла, а не просто набула кольору під впливом добрив».

Друга – післясмак. «Якщо проявляється металевий післясмак, це говорить про використання значної кількості пестицидів, нітратів, які можуть бути під час вирощування ягід».

Третя – зовнішній вигляд ягід. За словами експертки, ягоди повинні бути непошкоджені, свіжі, а також без виділення соку. Щодо кольору полуниці вона зауважила, що на ринку сьогодні наявні «різні селекційні винаходи», які можуть вводити в оману.

Наприклад, «є насичений темний колір, який у принципі характеризує перезрілу або перенасичену хімікатами ягоду, але є сорти, які мають такий колір. Це особливість сорту». Окрім того, на якісну ягоду вказує рівномірне забарвлення, додала вона.

Блиск полуниці не завжди є ознакою якості, зауважила експертка.

«Ягоду можуть покривати активними речовинами, і вона буде дуже блискучою. Але вона має бути злегка блискучою, якщо її нещодавно зірвали з грядки. Листочки, черенки, які залишаються, не повинні бути зів’ялими. Вони повинні бути зеленими і вологими», – додала Сидоренко.

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