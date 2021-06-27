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    Україна має намір домовитися ще про п'ять «безвізів» із ЄС – Шмигаль

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    Шмигаль мріє про &laquo;промисловий безвіз&raquo;, &laquo;авіаційний безвіз&raquo;, &laquo;цифровий безвіз&raquo;, &laquo;енергетичний безвіз&raquo; і &laquo;митний безвіз&raquo; із ЄС - Україна має намір домовитися ще про п'ять «безвізів» із ЄС – Шмигаль
    Шмигаль мріє про «промисловий безвіз», «авіаційний безвіз», «цифровий безвіз», «енергетичний безвіз» і «митний безвіз» із ЄС
    Фото: з відкритих джерел

    Сім років тому Україна і ЄС підписали економічну частину Угоди про асоціацію

    Україна в найближчі роки має намір домовитися про ще п'ять так званих «безвізів» з Європейським Союзом. Ідеться про інтеграційні процеси в різних сферах. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    За його словами, сім років тому Україна і ЄС підписали економічну частину Угоди про асоціацію. І за останні п'ять років цю угоду виконано на 54%.

    «Також в найближчі кілька років ми плануємо домовитися з Євросоюзом про 5 «безвізів» в різних сферах. Ідеться про «промисловий безвіз», «авіаційний безвіз», «цифровий безвіз», «енергетичний безвіз» і «митний безвіз», – зазначив прем'єр.

    Шмигаль уточнив, що при «промисловому безвізі» українські виробники зможуть отримувати європейські сертифікати прямо в Україні, «авіаційний безвіз» дозволить спростити допуск авіакомпаній на внутрішні ринки.

    «Митний безвіз» скоротить простір для махінацій, «енергетичний безвіз» зробить ринок електроенергії більш конкурентним і прозорим, а «цифровий безвіз» дозволить Україні стати частиною цифрового ринку ЄС.

    Раніше Уряд затвердив усі нормативні акти, необхідні для того, аби в Україні запрацював прозорий ринок землі.

    Також п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав всіх українців з річницею підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність ринок партії Україна Facebook президент Денис Шмигаль
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    Україна має намір домовитися ще про п'ять «безвізів» із ЄС – Шмигаль