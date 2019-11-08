Націоналісти, але не неонацисти. С14 знову виграла суд у «Громадського»



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Судовий розгляд між С14 і «Громадським» почався в липні 2018 року

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яке забороняє називати С14 «неонацистською групою». Про це повідомляє ресурс «Ґрати».

Також свою позицію щодо рішення суду висловили учасники війни на Донбасі, які є представниками національних меншин. Зокрема, їх обурило, що С14 назвали неонацистами.

Судовий розгляд між С14 і «Громадським» почався в липні 2018 року, позов «про захист честі, гідності та ділової репутації» подав один з лідерів С14 активіст та учасник війни на Донбасі Євген Карась.

Причиною став твіт англомовної служби «Громадського» про затримання представниками С14 бразильського терориста «ДНР» Лусваргі від 4 травня 2018 року, в якому «С14» підписали як «неонацистську групу».

С14 вказала, що таке означення наносить шкоду її діловій репутації.

«Позиція С14 є такою, що вони не є за характером своєї діяльності неонацистською групою. Вони є націоналістичною групою, але в жодному разі не неонацистською», - заявив адвокат С14 Віктор Мороз на суді.

«Громадське» у відповідь заявило, що не допустило жодних порушень. На думку телеканалу, журналісти реалізували право на оціночне судження, а раніше організацію «С14» начебто називали «неонацистською» західні видання, парламент Великобританії й експерти з праворадикальних рухів.