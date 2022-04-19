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    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)

    Міста дуже постраждали від російської навали - Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Міста дуже постраждали від російської навали
    фото: ДСНС

    Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у складі зведеного загону продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи на Чернігівщині.

    Будинки та автівки громадян постраждали від ворожих обстрілів.

    Рятувальникам доводиться буквально по цеглині перебирати деякі хати. А в деякі будинки безпечно можна потрапити лише за допомогою будівельного крану.

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    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, раніше мер Чернігова розповів про жертви та зниклих безвісти: люди згоріли живцем.

    Як відомо, на відбудову зруйнованого росіянами Чернігова знадобиться чотири роки.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Чернігівщина рятувальники Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)