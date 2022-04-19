Чернігівщина зараз. Рятувальники продовжують розбирати завали (фото, відео)
Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України
Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у складі зведеного загону продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи на Чернігівщині.
Будинки та автівки громадян постраждали від ворожих обстрілів.
Рятувальникам доводиться буквально по цеглині перебирати деякі хати. А в деякі будинки безпечно можна потрапити лише за допомогою будівельного крану.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова розповів про жертви та зниклих безвісти: люди згоріли живцем.
Як відомо, на відбудову зруйнованого росіянами Чернігова знадобиться чотири роки.