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    Німецький мініатюрний поїзд вміє грати мелодії Моцарта і Вівальді (відео)

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    Німецький мініатюрний поїзд вміє грати мелодії Моцарта і Вівальді (відео)

    В «Miniatur Wunderland» уздовж рейок розставили 2840 склянок, наповнених водою на різному рівні

    Атракціон «Miniatur Wunderland» (Гамбург, Німеччина), в якому знаходиться найдовша мініатюрна залізниця, прославився своїми музичними здібностями. В цьому співробітникам мимоволі допомогла пандемія коронавірусу.

    Засновник атракціону Фредерік Браун розповів, що за відсутності відвідувачів в них з'явилося стільки вільного часу, що можна було спробувати втілити в життя ідею, яка здається трохи божевільною.

    В «Miniatur Wunderland» уздовж рейок розставили 2840 склянок, наповнених водою на різному рівні, і поїзд, який їде поруч, б'ючи по склу, зіграв уривки з класичних творів. У цих 2840 нотах можна, наприклад, почути мелодії Моцарта і Вівальді.

    Теги: Німеччина залізниця атракціон
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