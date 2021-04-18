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    Росія становить безпосередню загрозу безпеці в Європі, – глава Бундесверу

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    &laquo;Ведення Росією війни в центрі Європи створило реальні загрози&raquo;, &ndash; Крамп-Карренбауер - Росія становить безпосередню загрозу безпеці в Європі, – глава Бундесверу

    «Ведення Росією війни в центрі Європи створило реальні загрози», – Крамп-Карренбауер

    Фото DW

    Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в розгортанні ракет, які зможуть досягти ФРН у режимі, що не передбачає раннього сповіщення

    Росія становить «конкретну і безпосередню» загрозу безпеці в Європі. Таку думку висловила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер в рамках онлайн-конференції Königsbronner Gespräche фонду імені Конрада Аденауера, повідомляє DW.

    «Нарощування Росією озброєнь і ведення нею війни в центрі Європи створили реальні загрози, – впевнена глава оборонного відомства Німеччини. – Той, хто на це вказує, не налаштований антиросійськи. Той, хто на це вказує, порушує важливе політичне питання і вживає активних заходів для безпеки нашої країни та Європи».

    Крамп-Карренбауер, зокрема, звинуватила Росію в розгортанні ракет, які зможуть досягти ФРН у режимі, що не передбачає раннього сповіщення і не дає Берліну багато часу на реагування. «Це було зроблено всупереч чинним угодам про контроль над озброєннями і потайки», – стверджує вона.

    Міноборони Росії лише після довгих заперечувань у 2018 році визнало, що в Калінінградській області розміщені і взяті на озброєння ракетні комплекси «Іскандер-М». У Москві у відповідь на занепокоєння генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга заявили, що НАТО останнім часом активізувалося біля кордонів Росії, у зв’язку з чим появу «Іскандерів» у Калінінградській області слід вважати наслідком дій альянсу.

    Нинішнє нарощування сил РФ біля кордону з Україною глава Міноборони ФРН також розцінила як цілеспрямовану провокацію Москви. «Російські дії, на жаль, не призначені для того, щоб сформувати довіру, але явно спрямовані на те, щоб спровокувати реакцію», – впевнена вона.

    Крамп-Карренбауер у зв’язку з цим похвалила стриману реакцію Києва.

    «Тому що ми разом з Україною не хочемо втручатися в цю гру російських», – додала керівник оборонного відомства Німеччини.

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    Теги: Росія Німеччина міністр НАТО Міноборони Аннегрет Крамп-Карренбауер озброєння
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