Обстріл Щастя: сильну пожежу на ТЕС не вдалося швидко загасити (відео)

Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані

У Луганській області триває пожежа трансформаторів на ТЕС внаслідок обстрілів.

Як повідомляють рятувальники, на території ТЕС у м. Щастя спостерігається горіння трьох трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще три трансформатора).

Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані.

Але обстріли не припиняються.

Попри обстріли, рятувальникам вдалося відновити електропостачання – розповів голова облдержадміністрації Сергій Гайдай. Снаряди рвуться на околицях міста.

Загалом, як передає Радіо Свобода, сьогодні з 11 години по Щастю працювали міномети, потім відбулося затишшя. «Після 12 години відновилась артилерія, і ближче до 14:00 відстріляли, по звуку, «Гради». Виходячи зі звуку, були гучні влучання. ТЕС горить, горить сильно. На виїзді зі Щастя на блокпосту стоїть п’ять-шість пожежних машин, але їх не відправляли в місто, тобто гасити ніхто не починав», – повідомивляють журналісти.

Нагадаємо, 18 лютого російські окупаційні збройні формування завдали артилерійського удару по контрольному пункту в’їзду/виїзду Щастя. Учора, 21 лютого через обстріли окупантів було зупинено Луганську теплоелектростанцію(ТЕС) – єдину, яка працює на підконтрольній уряду України території Луганської області.

Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.