  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Обстріл Щастя: сильну пожежу на ТЕС не вдалося швидко загасити (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На гасіння пожежі трансформаторів було направлено 12 одиниць техніки - Обстріл Щастя: сильну пожежу на ТЕС не вдалося швидко загасити (відео)
    На гасіння пожежі трансформаторів було направлено 12 одиниць техніки
    фото: dsns.gov.ua

    Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані

    У Луганській області триває пожежа трансформаторів на ТЕС внаслідок обстрілів.

    Як повідомляють рятувальники, на території ТЕС у м. Щастя спостерігається горіння трьох трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще три трансформатора).

    Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані.

    Але обстріли не припиняються.

    Попри обстріли, рятувальникам вдалося відновити електропостачання – розповів голова облдержадміністрації Сергій Гайдай. Снаряди рвуться на околицях міста.

    Загалом, як передає Радіо Свобода, сьогодні з 11 години по Щастю працювали міномети, потім відбулося затишшя. «Після 12 години відновилась артилерія, і ближче до 14:00 відстріляли, по звуку, «Гради». Виходячи зі звуку, були гучні влучання. ТЕС горить, горить сильно. На виїзді зі Щастя на блокпосту стоїть п’ять-шість пожежних машин, але їх не відправляли в місто, тобто гасити ніхто не починав», – повідомивляють журналісти.

    Нагадаємо, 18 лютого російські окупаційні збройні формування завдали артилерійського удару по контрольному пункту в’їзду/виїзду Щастя. Учора, 21 лютого через обстріли окупантів було зупинено Луганську теплоелектростанцію(ТЕС) – єдину, яка працює на підконтрольній уряду України території Луганської області.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.

    Читайте також:

    Теги: пожежа ТЕС окупанти бойовики на Донбасі Луганщина ДСНС війна обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Щастя: сильну пожежу на ТЕС не вдалося швидко загасити (відео)