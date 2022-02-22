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    Путін не бачить на карті місця ні для України, ні для українців

    • Петро Порошенко

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    Росія так просто від України не відчепиться - Путін не бачить на карті місця ні для України, ні для українців
    Росія так просто від України не відчепиться
    фото з відкритих джерел

    Помиляється зараз той, хто думає, що Кремль зупиниться

    Після вчорашньої заяви Путіна і введення офіційно військ на окуповані українські території світ став іншим. Ми, як український парламент, не можемо продовжувати таке життя, як було до цього.

    Азартні ігри, реклама електронних цигарок, примусове годування засуджених, статистичні зміни, купа інших безглуздих законів ще вчора влада пропонувала нам, Верховній Раді України. Зараз треба займатися великим будівництвом держави і великим будівництвом армії.

    Протягом чотирьох місяців глобальної тривоги влада відкидали наявність загрози і верзла нісенітницю, нібито західні партнери ведуть проти України інформаційну війну і що CNN гірша за Соловйова і Скабєєву. Парламент жодним чином не відреагував на загрози, від яких на голові стоїть весь світ, переконуючи нас, що нападу не буде. Це – злочинна бездіяльність кожного, хто перешкоджав прийняттю законів, потрібних для оборони.

    І помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться. Бо вже зараз парламентарі Держдуми стверджують, що вони будуть відновлювати так звані Донецьку та Луганську республіки в межах Донецької і Луганської областей. Це ще не кінець, це – лише початок.

    І годинний припадок параної у Путіна ні в кого не залишив сумнівів, що на карті він не бачить місця ні для України, ні для українців.

    Тому ми вимагаємо збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії. Це – наш з вами святий обов’язок перед українським народом.

    Зверніть увагу і на інформаційну безпеку. Поставте законопроект про колаборантів і відповідальність. Розгляд всіх оборонних питань – це наш обов’язок.

    Ми переможемо! І Слава Україні!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: «ДНР» «ЛНР» бюджет армія війна Путін влада окупація парламент
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    Путін не бачить на карті місця ні для України, ні для українців