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    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)

    У Антона Сидорова залишилися мати, дружина та три доньки - Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    У Антона Сидорова залишилися мати, дружина та три доньки
    фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

    Поховають Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань

    Сьогодні, 22 лютого, у Києві пройшло прощання з Антоном Олеговичем Сидоровим (позивний Варяг), 04.01.1987 року народження, уродженцем Києва, капітаном, начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 лютого близько 07.00 в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке отримав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

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    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)
    фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

    Після відспівування в Свято-Троїцькому храмі в Залі Пам'яті МО України пройшла церемонія прощання із загиблим офіцером. В церемонії прощання взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

    Поховають Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань.

    У нього залишилися мати, дружина та три доньки.

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    Теги: Росія ЗСУ війна Олексій Резніков
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    Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)