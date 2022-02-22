Як прощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим (фото)

У Антона Сидорова залишилися мати, дружина та три доньки

Поховають Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань

Сьогодні, 22 лютого, у Києві пройшло прощання з Антоном Олеговичем Сидоровим (позивний Варяг), 04.01.1987 року народження, уродженцем Києва, капітаном, начальником розвідки 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 лютого близько 07.00 в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, яке отримав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Після відспівування в Свято-Троїцькому храмі в Залі Пам'яті МО України пройшла церемонія прощання із загиблим офіцером. В церемонії прощання взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Поховають Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань.

У нього залишилися мати, дружина та три доньки.