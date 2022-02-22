СБУ перехопила розмови бойовиків, які днями обстрілювали Донбас
Бойовики підтвердили, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання
Матеріали розсекретили, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході
Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих ЛНР і ДНР, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.
На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:
- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;
- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
- розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);
- підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.
Зазначається, що вказані розмови окупантів вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ.
Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.
Також сьогодні СБУ повідомила, що Росія замовила теракти у церквах Московського патріархату.
До слова, ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.
Ще повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх.