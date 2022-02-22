СБУ перехопила розмови бойовиків, які днями обстрілювали Донбас

Бойовики підтвердили, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання

Матеріали розсекретили, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих ЛНР і ДНР, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);

підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

Зазначається, що вказані розмови окупантів вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Також сьогодні СБУ повідомила, що Росія замовила теракти у церквах Московського патріархату.

До слова, ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.

Ще повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх.

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