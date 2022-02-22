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    СБУ перехопила розмови бойовиків, які днями обстрілювали Донбас

    Бойовики підтвердили, що їхні снаряди&nbsp;влучили у Луганську ТЕС&nbsp;(в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання - СБУ перехопила розмови бойовиків, які днями обстрілювали Донбас

    Бойовики підтвердили, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання

    скріншот з відео

    Матеріали розсекретили, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході

    Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих ЛНР і ДНР, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

    На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

    • між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;
    • обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців «полку Кадирова»;
    • дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;
    • розповідають, що самі ж бойовики влучили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це «обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»);
    • підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

    Зазначається, що вказані розмови окупантів вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ.

    Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

    Також сьогодні СБУ повідомила, що Росія замовила теракти у церквах Московського патріархату.

    До слова, ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.

    Ще повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти забирають на війну неповнолітніх.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас СБУ ЗСУ війна обстріл ОРДЛО
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    СБУ перехопила розмови бойовиків, які днями обстрілювали Донбас