Переодягли прямо у сесійній залі: «слуга» Тищенко знову відзначився (відео)

У Тищенка виникли труднощі з краваткою

Тищенко обзавівся особистим стилістом з лав однопартійців

Народному депутату від партії «Слуга народу» Миколі Тищенку під час пленарного засідання влаштували майстер-клас із зав'язування краватки. Про це повідомляє Telegram-канал «Через плече».

У нардепа виникли труднощі з чоловічим аксесуаром, на допомогу йому прийшов однопартієць Олег Бондаренко, який дбайливо допоміг Тищенку привести до ладу свій зовнішній вигляд.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Нещодавно, Микола Тищенко вкотре спантеличив журналістів. Цього разу, відповідаючи на питання про вартість продуктів харчування, озвучив ціни дворічної давності.

Також влітку сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Також «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

Також Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.