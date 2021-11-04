Депутати призначили керівника Апарату Верховної Ради

В’ячеслав Штучний вже очолював апарат Верховної ради з вересня 2019-го по липень 2020 року

Народні депутати призначили В’ячеслава Штучного на посаду керівника Апарату Верховної Ради. За відповідне рішення на пленарному засіданні проголосували 315 нардепів.

Зазначимо, Верховна Рада 20 вересня 2019 року призначила В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради. Проте, 16 липня 2020 року парламент звільнив Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради у зв’язку з особистою заявою.

20 липня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони.

1 листопада фракція «Слуга народу» підтримала пропозицію висунути на посаду голови апарату Верховної ради В'ячеслава Штучного.

Сьогодні також парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України.

Також Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ще Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.