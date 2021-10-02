З’їзд «слуг» у Трускавці: Тищенко облаяв свого однопартійця (відео)

Журналісти застали Тищенка, коли той жваво щось обговорював з колегою по партії Грищуком

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти. Про це повідомляє 24 канал.

Перепалка трапилася в Трускавці, де сьогодні, 2 жовтня, пройде велике засідання політсили, зокрема з участю президента Володимира Зеленського.

Під час вечірки у місті, де відпочивають члени президентської фракції, журналісти застали Тищенка, коли той жваво щось обговорював з колегою по партії Грищуком. Проте розмова перейшла у лайку.

«Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю», – сказав Тищенко, додавши кілька нецензурних слів, однак невдовзі помітив камеру журналістів.

Що стало приводом для дискусії між «слугами» – не вказується.

Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

Раніше повідомлялося, що з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.

Також заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

Нагадаємо, в «Слузі народу» розповіли, що хочуть почути в Трускавці від Зеленського.

Як повідомлялося, на з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести

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