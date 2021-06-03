Тищенко знову відзначився в Раді: хамську витівку нардепа зафіксували журналісти (фото, відео)

Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку

3 червня, Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №4651 про відновлення позбавлення волі за брехню в деклараціях. За хвилину до голосування нардеп від партії Слуга Народу Микола Тищенко відзначився хамською витівкою. Відео та фото інциденту зафіксував журналіст видання «Апострофа».

Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенко, радісно вигукуючи «Коля, Коля» і дала йому «п'ять».

Нагадаємо, що законом вносяться зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачено обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вони не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Закон передбачає, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення за вище вказаними статтями, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Виключення не буде зроблено, навіть в разі каяття, допомоги слідству і відшкодування збитку.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей, і все проходило під час жорсткого нокдауну в країні.

Натомість Микола Тищенко заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».