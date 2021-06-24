Рятувальники припинили пошуки чоловіка, що потонув із дітьми на Київському морі

Пошукові роботи переведено в пасивний режим

23 червня рятувальники завершили пошукові роботи чоловіка, що затонув 20 червня разом з дітьми поблизу с. Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському водосховищі. Про це повідомляє пресслужа ДСНС України.

Районною комісією ТЕБ та НС ухвлено рішення про переведення пошукових робіт в пасивний режим.

Нагадаємо, 20 червня поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.

Подружжя з двома дітьми плавали на надувних матрацах. Раптово здійнявся сильний вітер, хвилями їх почало відносити далі від берега. На порятунок родині кинулись відпочивальники.

«Була дуже велика хвиля, майже до метра. Свідки, яких ми опитали, казали, що було чути крики, люди кликали на допомогу. Один чоловік скочив їх рятувати, коли він підійшов до матраца, то дитини не було, потім її дістали, «швидка» понад годину намагалась врятувати, але не могли», – розповів начальник водолазно-рятувального відділення Михайло Гордійчук.

Врятувати вдалося лише жінку.

«За 750 метрів від берега свідки бачили матрац вже пустий, без людей, який просто перевертався на хвилях», – додав рятувальник.

22 червня близько 20:30 поблизу с. Козаровичі Вишгородського району місцевим населенням з води піднято тіло дитини, 2011 року народження, яка потонула 20 червня.

Доля чоловіка залишається невідомою.