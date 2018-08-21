  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    «Празька весна»: як СРСР придушив повстання у Чехословаччині

    • Розсилка
    «Празька весна»: як СРСР придушив повстання у Чехословаччині

    21 серпня 1968 року радянські танки виїхали на вулиці Праги, чехословацької столиці

    «Празька весна» - події, яким 21 серпня 2018 року виповнюється півстоліття. Тоді війська СРСР придушили повстання чехословаків. Тінь соціалістичного минулого знову наздогнала чехів. Прем'єра країни підозрюють у тому, що він був агентом спецслужб.

    Читайте також

    21 серпня 1968 року радянські танки виїхали на вулиці Праги, чехословацької столиці. До того війська Організації Варшавського договору (ОВД) провели навчання, а потім радянська влада відправила танки до центру Праги. Таким чином Чехословаччина була змушена повернутися до тоталітарної моделі соціалізму.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Радянська влада СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ