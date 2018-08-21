«Празька весна»: як СРСР придушив повстання у Чехословаччині



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21 серпня 1968 року радянські танки виїхали на вулиці Праги, чехословацької столиці

«Празька весна» - події, яким 21 серпня 2018 року виповнюється півстоліття. Тоді війська СРСР придушили повстання чехословаків. Тінь соціалістичного минулого знову наздогнала чехів. Прем'єра країни підозрюють у тому, що він був агентом спецслужб.

21 серпня 1968 року радянські танки виїхали на вулиці Праги, чехословацької столиці. До того війська Організації Варшавського договору (ОВД) провели навчання, а потім радянська влада відправила танки до центру Праги. Таким чином Чехословаччина була змушена повернутися до тоталітарної моделі соціалізму.

Джерело: Deutsche Welle