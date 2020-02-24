Президент «Фенербахче» почубився з фанатами після поразки від «Галатасарая»
Алі Коч захотів не лише силою слова довести свою правоту
Гарячі турецькі навколофутбольні пристрасті
Президент «Фенербахче» Алі Коч напав на уболівальників клубу після поразки в стамбульському дербі від «Галатасарая» в матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини.
«Фенербахче» вперше за 21 рік зазнав домашньої поразки від «Галатасарая» в чемпіонаті, що розізлило вболівальникам клубу. Фанати почали ображати Коча після фінального свистка та спровокували президента на бійку.
February 23, 2020
Варто зазначити, що «Фенербахче» займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 38 очок в 23 турах. «Галатасарай» має в активі 45 очок і наздогнав лідера «Трабзонспор».