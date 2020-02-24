  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Президент «Фенербахче» почубився з фанатами після поразки від «Галатасарая»

    • Розсилка
    Алі Коч захотів не лише силою слова довести свою правоту - Президент «Фенербахче» почубився з фанатами після поразки від «Галатасарая»
    Алі Коч захотів не лише силою слова довести свою правоту

    Гарячі турецькі навколофутбольні пристрасті

    Президент «Фенербахче» Алі Коч напав на уболівальників клубу після поразки в стамбульському дербі від «Галатасарая» в матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини.

    «Фенербахче» вперше за 21 рік зазнав домашньої поразки від «Галатасарая» в чемпіонаті, що розізлило вболівальникам клубу. Фанати почали ображати Коча після фінального свистка та спровокували президента на бійку.

    Варто зазначити, що «Фенербахче» займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 38 очок в 23 турах. «Галатасарай» має в активі 45 очок і наздогнав лідера «Трабзонспор».

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ