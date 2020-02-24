Президент «Фенербахче» почубився з фанатами після поразки від «Галатасарая»



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Президент «Фенербахче» Алі Коч напав на уболівальників клубу після поразки в стамбульському дербі від «Галатасарая» в матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини.

«Фенербахче» вперше за 21 рік зазнав домашньої поразки від «Галатасарая» в чемпіонаті, що розізлило вболівальникам клубу. Фанати почали ображати Коча після фінального свистка та спровокували президента на бійку.

Варто зазначити, що «Фенербахче» займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 38 очок в 23 турах. «Галатасарай» має в активі 45 очок і наздогнав лідера «Трабзонспор».