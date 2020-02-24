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    Збірна зірок футболу з українцем Вороніним у складі шокована суддівством Кубка легенд у Москві (відео)

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    Андрій Воронін сперечається зі своїм російським другом Самедовим - Збірна зірок футболу з українцем Вороніним у складі шокована суддівством Кубка легенд у Москві (відео)
    Андрій Воронін сперечається зі своїм російським другом Самедовим
    Чемпіонат

    Росіяни не можуть як люди провести навіть виставкові змагання

    Всі футболісти збірної зірок покинули поле у фінальному матчі Кубка легенд у Москві зі збірною Росії на знак протесту проти суддівства.

    Цьому передували видалення двох гравців збірної зірок – ізраїльтянина Йоссі Бенаюна і норвежця Йона Арне Ріїсе. Причина – розмови з арбітром. Після цього суперники росіян прийняли рішення припинити грати і пішли з поля. На той момент рахунок в матчі був нічийним – 4:4.

    Зрештою, через десять хвилин легенди повернулися і гра продовжилася.

    За рахунку 6:5 прозвучала фінальна сирена, але збірна Росії продовжила атаку і забила гол. Суддя показав на центр поля. Збірна зірок почала оскаржувати це рішення арбітра, і після довгих суперечок їй була присуджена перемога.

    Кубок легенд 2020. Фінал

    Збірна зірок світу – Росія – 6:5

    Голи: Оліч (2), Савіола, Ґаллас, Дзаккардо, Воронін – Колодін (3), Аленічев, Головской

    Цікаво, що в складі збірної зірок виступав український футболіст Андрій Воронін, для якого поїздки на територію країни-агресора ніколи не були чимось екстраординарним.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Воронін спорт поза політикою Івіца Оліч Вільям Ґаллас Дмітрій Аленічев Хав'єр Савіола
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