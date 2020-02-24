Пишногруда латиноамериканська брюнетка. Гарячі фото футболістки Соні О`Ніл



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На початку шотландський «Рейнджерс» оголосив про підписання чарівної канадсько-венесуельської футболістки Соні О`Ніл.

За час футбольної кар'єри Соня встигла пограти за шведську «Хускварну», італійські «Рому» і «Барі», хорватський «Спліт» і французький «Флері».

Варто зазначити, що 25-річна спортсменка мала можливість виступати за національні збірні Канади, Італії, Ірландії, але вибрала Венесуелу.