Озброєння Україні та закриття неба: Кулеба зустрівся з Блінкеном на кордоні з Польщею

Дмитро Кулеба зустрівся з Ентоні Блінкеном на кордоні України та Польщі

Український міністр впевнений, обговорені питання стануть реальністю найближчими днями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся на нейтральній території, на українському–польському кордоні, де провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй офіційній сторінці соцмережі Facebook.

Кулеба розповів, під час перемовин з держсекретарем США вони обговорили ефективність застосованих санкції проти Росії, подальше постачання озброєння, додаткові фінансові обмеження проти країни–агресорки та можливість закриття повітряного неба над Україною.

Міністр висловив вдячність за безпрецедентні та швидкі кроки США та партнерів на захист України протягом десяти днів російського вторгнення, зокрема надання зброї.

«Ми працюємо над тим, щоб ці кроки продовжувалися, а тиск на Росію продовжував зростати. Над тим, щоб Україна отримувала всю необхідну зброю для захисту», – сказав він.

Сторони обговорили термінове посилення оборонних спроможностей України, зокрема у захисті неба від російської авіації та ракет, які бомблять житлові квартали міст і цивільних людей.

«Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України від варварських дій росії в повітрі, – повідомило МЗС.

Глави дипломатій обговорили способи забезпечення ефективності санкцій проти Росії та закриття будь-яких можливих шляхів їхнього обходу.

За інформацією МЗС, державний секретар США підтвердив, що Сполучені Штати готові продовжити оборонну підтримку України та розглядають можливості додаткового посилення її оборонних спроможностей. Він звернув увагу на безпрецедентну глобальну хвилю на підтримку України в світі.

«Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, що питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою», – цитує Ентоні Блінкена МЗС України.

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Тим часом армія Путіна продовжує нищити мирні українські міста, а сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

Раніше Путін заявив, що українці самі винні, бо не здаються.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

Сьогодні «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

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