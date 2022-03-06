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    Російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу

    Російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що ворог готує другу хвилю широкомасштабного наступу і не полишає надій захопити Київ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими», – наголосив Данілов.

    Він зазначив, що стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

    «План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення», – додав секретар РНБО.

    Крім того, він зауважив, що основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їх думку, створить умови економічного придушення Українського спротиву.

    «Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра», – наголосив також Данілов.

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу 6 березня. Він розповів про переговори із міжнародними партнерами та цинічні плани росіян.


    Вся Україна допомагає мешканцям з гарячих точок - З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    Вся Україна допомагає мешканцям з гарячих точок
    фото: Сергій Моргунов/Facebook

    Залізничний вагон завантажили продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни

    З Вінниці для харків’ян передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги. Завантажили цілий залізничний вагон продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни. Збирали необхідні речі спільно з бізнесом, обласною владою та волонтерами. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

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    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
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    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    Всі фоторепоратажі
    Фото: - Попри війну, життя триває, молодята беруть шлюб в укриттях
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Фото: - Потяг після обстрілу з літака депо &laquo;Коростень&raquo;
    Окупанти обстріляли станцію Коростень, потяги затримуються
    Фото: - Роман, легендарний захисник острова Зміїний
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    Фото: - В Овручі ракети влучили у приватні будинки
    Ракетні удари по містах Житомирщини: десятки зруйнованих будинків, є загиблі
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)

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    Теги: Харків Маріуполь Київ Одеса українці Олексій Данілов
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    Російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу