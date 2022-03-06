«Троїцьке − це Україна»: жителі міста вийшли на протест (відео)

Мешканці Луганщини не хочуть жити під російською окупацією

Триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Звичайні громадяни теж долучились до опору. В захоплених окупантами містах відбуваються проукраїнські мітинги, що псує картинку пропагандистам, які хочуть намалювати росіянам уявлення, про «звільнення від нацистів».

На Луганщині, в Троїцькому, громада теж дала моральний опір окупантам:

Як відомо, МАГАТЕ терміново проведе перевірку захоплених АЕС в Україні. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує терміново прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції. Також планується провести перевірку в окупованій зоні ЧАЕС.

Станом на ранок 6 березня Запорізька АЕС під контролем російських терористів: яка ситуація на станції.

Також США попереджають – війська РФ ідуть до другого за величиною ядерного об'єкта України.

Читайте також: