«Путін нас зрадив»: полонені росіяни розповідають рідним правду (відео)

Українська армія сотнями бере в полон окапантів

Триває сьома доба російського повномасштабного вторгнення в Україну.

На сьогодні наші бійці взяли в полон сотні солдат окупаційних сил.

Так, на одній з ділянок було захоплено 22 танкіста. Їх офіцер тільки й зміг, що сказати «Путін нас зрадив. Не дайте їм відправляти сюди дітей».

А от інший полонений отримав змогу поговорити з власною матір'ю. Запевнивши, що у нього все добре, він став просити, аби матір підіймала людей і не давала відправляти солдат в Україну.

Нагадаємо, снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди.

«Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну, коли всі будівлі довкола були зруйновані, але собор вцілів», – нагадав радник очільника МВС Антон Геращенко.