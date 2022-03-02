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    «Путін нас зрадив»: полонені росіяни розповідають рідним правду (відео)

    Більшість полонених відчайдушно хочуть зняти з себе відповідальність - «Путін нас зрадив»: полонені росіяни розповідають рідним правду (відео)
    Більшість полонених відчайдушно хочуть зняти з себе відповідальність
    скріншот з відео

    Українська армія сотнями бере в полон окапантів

    Триває сьома доба російського повномасштабного вторгнення в Україну.

    На сьогодні наші бійці взяли в полон сотні солдат окупаційних сил.

    Так, на одній з ділянок було захоплено 22 танкіста. Їх офіцер тільки й зміг, що сказати «Путін нас зрадив. Не дайте їм відправляти сюди дітей».

    А от інший полонений отримав змогу поговорити з власною матір'ю. Запевнивши, що у нього все добре, він став просити, аби матір підіймала людей і не давала відправляти солдат в Україну.

    Нагадаємо, снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди.

    «Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну, коли всі будівлі довкола були зруйновані, але собор вцілів», – нагадав радник очільника МВС Антон Геращенко.

    Теги: армія війна Путін полон солдат
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    «Путін нас зрадив»: полонені росіяни розповідають рідним правду (відео)