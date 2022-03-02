  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    За шість днів війни з України поїхало понад 800 тис. осіб

    Згідно з даними ООН, біженці масово перетинають кордон - За шість днів війни з України поїхало понад 800 тис. осіб
    Згідно з даними ООН, біженці масово перетинають кордон
    фото: Reuters/Yara Nardi

    Через російську агресію українці шукають прихистку в Європі

    Від початку повномасштабного вторгнення Москви, 24 лютого, з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей. Про це повідомила речниця Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту.

    «Протягом останніх шести днів Україну залишили 835 тис. 928 людей», – написала вона у Twitter.

    Нагадаємо, Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.

    Тим часом Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців.

    Згідно з даними прикордонників, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

    Напередодні стало відомо, що кількість біженців з України перевищила пів мільйона – ООН.

    Як повідомлялося, ЄС погодився приймати українських біженців на 3 роки без запиту на притулок.

    Читайте також:
    Теги: ООН війна українці біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За шість днів війни з України поїхало понад 800 тис. осіб