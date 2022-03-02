За шість днів війни з України поїхало понад 800 тис. осіб

Через російську агресію українці шукають прихистку в Європі

Від початку повномасштабного вторгнення Москви, 24 лютого, з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей. Про це повідомила речниця Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту.

«Протягом останніх шести днів Україну залишили 835 тис. 928 людей», – написала вона у Twitter.

Нагадаємо, Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.

Тим часом Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців.

Згідно з даними прикордонників, напруга на західному кордоні спадає: потік українських біженців зменшився.

Напередодні стало відомо, що кількість біженців з України перевищила пів мільйона – ООН.

Як повідомлялося, ЄС погодився приймати українських біженців на 3 роки без запиту на притулок.

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