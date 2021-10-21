Путін обурений: його оточення не хоче щеплюватися «Супутником V»

Російський лідер заходився особисто переконувати людей у необхідності вакцинації

Президент Росії Володимир Путін невдоволений поведінкою своїх друзів та оточення, які не поспішають вакцинуватися російським препаратом «Супутник V». Відеоролик, де російський диктатор висловлює претензії до своїх не названих товаришів, поширив Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Іноді навіть, чесно кажучи, дивно. Запитую близьких людей, однокурсників: «Ти щепився?». У відповідь: «А ти щепився?». Кажу «Ні, поки що». У відповідь: «Ось, я почекаю, поки ти щепишся». Добре, я щепився. Запитую, чи щепився? Ні. А чому? – «Ну, не знаю, почекаю поки».

На думку керівника Росії, така поведінка людей є дивною та нелогічною.

Також кремлівський лідер вчергове заявив, що російська вакцина «Супутник-V» є надійною та ефективною. «У нас тільки два способи пройти через цей період – перехворіти або вакцинуватися», – підсумував Володимир Путін.

Слід зазначити, що ЗМІ вважають кампанію з вакцинації в РФ проваленою. Однією з причин такого розвитку подій, на думку журналістів, є потужна інформаційна кампанія у російських ЗМІ з дискредитації вакцин неросійського виробництва та позитивне висвітлення руху «антиваксерів» у західних країнах. Це могло спричинити зниження довіри росіян до усіх вакцин, в тому числі і вітчизняної.

Нагадаємо, через катастрофічне поширення коронавірусу в РФ з одного боку та небажання російської влади вводити суворий локдаун з іншого, дні з 30 жовтня до 7 листопада у Росії оголошено неробочими. Таким чином влада країни прагне хоча б трохи сповільнити темпи поширення коронавірусу в країні.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

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