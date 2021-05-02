Індія та Філіппіни отримали перші партії російської вакцини «Супутник V»

Літаки з партіями Covid-вакцин зробили посадки в містах Хайдарабад і Маніла

Перші партії російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» доставлені в Індію і на Філіппіни. Про це стало відомо в суботу, 1 травня.

Так, літак з препаратом приземлився в індійському місті Хайдарабад, повідомляється в Twitter-акаунті вакцини. Зазначається, що прибуття вакцини відбулося «в той же день, коли країна почала хвилю масової вакцинації проти Covid-19, яка зачепить все доросле населення країни».

Також Філіппіни сьогодні отримали 15 тисяч доз вакцини «Супутник V», повідомляє CNN. У місцевому МОЗ пояснили, що отримані дози планується використовувати в великих містах у районі столиці країни, Маніли.

Напередодні Туреччина схвалила використання вакцини Супутник V. Місцевий регулятор дозволив препарат для екстреного використання. Анкара оголосила про підписання угоди про постачання 50 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

До слова, цього тижня Бразилія заборонила ввезення російської вакцини від коронавірусу.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що якщо російська вакцина «Супутник V» найближчим часом отримає схвалення у ЄС, то країна готова її закупити.

Також президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ЄС не може забезпечити країну вакцинами проти Covid-19, що «побічно змушує» влади республіки почати переговори з Росією до реєстрації «Супутника V» в Європі.

В ЄС повідомляли, що в разі схвалення російської вакцини значна кількість її доз буде доступною в країнах Євросоюзу не раніше кінця 2021 року.

До слова, президент Аргентини захворів на Covid-19 після щеплення російською вакциною.