ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V»

Російські виробники мають внести зміни до виробничого процесу та повідомити про це Всесвітню організацію охорони здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призупинила процес сертифікації російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» і чекає на додаткову інформацію від виробника. Про це повідомляє портал «Новини ООН».

«Процес схвалення вакцини «Супутник V» з боку ВООЗ був припинений, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка є частиною виробництва вакцини «Супутник V», було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам «найкращої практики виробництва», – заявив заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса.

За його словами, російські виробники мають внести необхідні зміни до виробничого процесу та повідомити про це Всесвітню організацію охорони здоров'я, після чого буде проведена нова інспекція.

Щоб отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями: про безпеку вакцини, її ефективність і про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам.

Як відомо, «Супутник V» розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Препарат був схвалений міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те що третя фаза його випробувань не проводилася.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін іде на самоізоляцію: у його оточенні виявили кілька десятків випадків інфікування Covid-19.

Раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

Як відомо, Росія б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

До слова, Туреччина відмовилася визнати щеплення російською вакциною Sputnik Light достатнім для в'їзду й впровадила обмеження для туристів з РФ, щеплених цим препаратом.

Наприкінці серпня щеплених «Супутником V» білорусів не пустили в Україну. Вони запропонували прикордонникам $50 хабара.

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.