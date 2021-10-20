Путін вирішив боротися зі сплеском Covid-19 вихідними

У Росії через коронавірус оголосили неробочі дні з 30 жовтня по 7 листопада

Громадянам РФ рекомендували не здійснювати подорожей в інші регіони, щоб не ускладнити епідеміологічну ситуацію

У Росії період з 30 жовтня до 7 листопада оголосили неробочими днями зі збереженням заробітної плати. З такою пропозицією до президента Володимира Путіна звернулася віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Причина – поширення коронавірусу, пише «Интерфакс».

«Коронавірус щодня забирає життя понад однієї тисячі росіян, це страшна цифра», – сказала чиновниця під час наради президента із членами уряду.

У регіонах з найскладнішою ситуацією режим неробочих днів необхідно ввести з 23 жовтня, додала віцепрем'єрка.

Громадянам РФ рекомендували в цей період не здійснювати подорожей в інші регіони, щоб не ускладнити епідеміологічну ситуацію.

Крім того, після 7 листопада регіони муситимуть розширювати практику доступу на підприємства за допомогою QR-кодів. Для невакцинованих із груп ризику рекомендовано ввести режим самоізоляції.

Усі вищевказані пропозиції Путін підтримав.

Як відомо, у Росії триває оновлення пікових показників зараження та смертності від коронавірусу.

Зростання інфекції в Росії спостерігається вже протягом багатьох тижнів. Експерти пояснюють це низьким рівнем вакцинації серед населення, попри рекламу вакцини, та відсутністю жорстких обмежувальних заходів.

Нагадаємо, у жовтні кількість смертей за добу вперше за час пандемії перевищила тисячу випадків.

До слова, Російську Федерацію звинуватили у промисловому шпигунстві. Британське видання The Sun оприлюднило інформацію про те, що російські шпигуни отримали доступ до даних фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка спільно з науковцями Оксфордського університету розробила однойменну вакцину.

І начебто саме за допомогою цих матеріалів російським ученим вдалося створити препарат «Супутник-V».