The Sun: шпигун Путіна вкрав у Британії формулу для вакцини «Супутник V»

У британському уряді поки не коментують інформацію про викрадення російським агентом формули вакцини

Вакцина російського виробництва використовує технологію, подібну до вакцини AstraZeneca

Британські спецслужби повідомили уряду про те, що російський шпигун викрав формулу коронавірусної вакцини, розробленої компанією AstraZeneca. Згодом у РФ формулу використали при розробці препарату «Супутник V». Про це з посиланням на джерела повідомила газета The Sun.

Британські спецслужби стверджують, що мають докази того, що РФ викрала проєкт вакцини. Зазначається, що дані були викрадені іноземним агентом особисто.

У вересні 2020 року Росія опублікувала результати двох ранніх клінічних випробувань, які свідчать про те, що вакцина «Супутник V» є безпечною та ефективною.

Вакцина російського виробництва використовує технологію, подібну до вакцини AstraZeneca, причому обидві використовують ослаблену форму аденовірусу.

Хоча ці твердження надходять з анонімних джерел, цитованих у ЗМІ, британський уряд неодноразово заявляв про те, що Росія принаймні намагалася зламати тих, хто виробляє вакцини у Британії.

Вже покійний міністр з питань безпеки Джеймс Брокеншир публічно заявив, що країна «на 95% впевнена» у спробі злому.

У британському уряді поки не коментують інформацію про викрадення формули вакцини.

Раніше повідомлялося, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

Нагадаємо, Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування.

Як відомо, Росія б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

23 березня Путін нібито зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.

Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною