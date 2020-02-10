Російська пропаганда стрибатиме від радості. Фінансування єдиного кримськотатарського каналу заблоковано



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ATR вів мовлення починаючи з 17 червня 2015 року з Києва

Першому кримськотатарському телеканалу ATR в черговий раз заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році.

Відповідне відеозвернення щодо ситуації, яка склалася, опублікував журналіст Айдер Муждабаєв.

Майже шість років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і «Лідер», що входять до складу медіахолдингу ATR, перестали вести мовлення в Криму через відсутність російської ліцензії.

ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Перший кримськотатарський телеканал став доступний через супутник на всій території України, включаючи окупований Крим.

Пізніше дитячий телеканал Lâle і радіо Meydan також відновили мовлення з Києва.

Сьогодні, незважаючи на вимушений переїзд з окупованого Криму, ATR, Lâle і MeydanFM продовжують роботу з Києва.