У Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані



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Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі

Підозрюваний працював на компанію, яка пов’язана з російським проєктом «Північний потік-2»

Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.

Про це пише газета Aftenposten з посиланням на представників спецслужби.

Зазначається, що підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. Також варто додати, що вищевказана компанія пов’язана з російським проєктом «Північний потік-2».

За даними силовиків, у «шпигуна» були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

Затриманому 50 років і він громадянин Норвегії, але народився за межами країни, проживає в столичному місті Осло.

«Він звинувачується в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам», – йдеться в повідомленні поліцейської служби безпеки Норвегії.

Своєю чергою, Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють у передачі інформації російській стороні.

«Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі», - повідомив представник спецслужби.

Сторона захисту повідомила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що у повідомленнях не містилося будь-яких конфіденційних відомостей. Однак звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що громадянин розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін підозрюваний отримував великі суми.

Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії «розголошення державної таємниці». Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, партнер Росії у будівництві «Північного потоку-2» вперше допускає зрив проєкту.

Як раніше писав «Главком», орендар баржі-трубоукладача «Фортуна», яка здатна завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», не бере і не має наміру брати участь в роботах по укладанню газопроводу в Балтійському морі. Як пояснив представник орендаря «Фортуни», компанія відмовилася надавати трубоукладальну баржу для добудови російського проєкту, який «став мішенню американських санкцій».