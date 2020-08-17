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    У Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані

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    Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі - У Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані
    Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі

    Підозрюваний працював на компанію, яка пов’язана з російським проєктом «Північний потік-2»

    Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості.

    Про це пише газета Aftenposten з посиланням на представників спецслужби.

    Зазначається, що підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. Також варто додати, що вищевказана компанія пов’язана з російським проєктом «Північний потік-2».

    За даними силовиків, у «шпигуна» були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

    Затриманому 50 років і він громадянин Норвегії, але народився за межами країни, проживає в столичному місті Осло.

    «Він звинувачується в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам», – йдеться в повідомленні поліцейської служби безпеки Норвегії.

    Своєю чергою, Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють у передачі інформації російській стороні.

    «Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі», - повідомив представник спецслужби.

    Сторона захисту повідомила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що у повідомленнях не містилося будь-яких конфіденційних відомостей. Однак звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що громадянин розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін підозрюваний отримував великі суми.

    Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії «розголошення державної таємниці». Йому загрожує до 15 років в'язниці.

    Нагадаємо, партнер Росії у будівництві «Північного потоку-2» вперше допускає зрив проєкту.

    Як раніше писав «Главком», орендар баржі-трубоукладача «Фортуна», яка здатна завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», не бере і не має наміру брати участь в роботах по укладанню газопроводу в Балтійському морі. Як пояснив представник орендаря «Фортуни», компанія відмовилася надавати трубоукладальну баржу для добудови російського проєкту, який «став мішенню американських санкцій».

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