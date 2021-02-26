СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука»

Баканов прокоментував записи переговорів, які приписують Медведчуку і Суркову

Служба безпеки України вивчає оприлюднені у ЗМІ записи розмови нібито колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в ефірі «1+1».

«На сьогоднішній день цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, в тому числі експертиза. Водночас я не можу сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації запису», - зазначив Баканов.

Він додав, що через кілька днів буде оприлюднена позиція СБУ щодо цього.

Напередодні ЗМІ оприлюднили запис розмови нібито Суркова і Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі. За даними ЗМІ, розмова датована 2014 роком. Зокрема, повідомляється, що Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська «Інтер РАО» і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі «ці наші там підопічні» і обіцяє допомогти з обміном.

Віктор Медведчук та Владислав Сурков поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.







