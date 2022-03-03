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    Російські матері почали отримувати похоронки (відео)

    А скільки українських матерів зараз ридає? - Російські матері почали отримувати похоронки (відео)
    А скільки українських матерів зараз ридає?
    скріншот з відео

    Триває восьма доба повномасштабного вторгнення Росії

    Українські війська, обороняючи рідну землю, вже ліквідували майже десять тисяч солдат окупантів.

    Ясна річ, що таку кількість жертв серед армії РФ не приховати і вже викладають перші відео, де матері дізнаються, що їх сини більше ніколи не повернуться додому.

    А все через злочинний наказ російського президента, який ніхто не оскаржив і не зупинив.

    Якщо вам раптом стало шкода загиблих росіян, нагадаємо, що сьогодні окупанти завдали удару по житловому кварталу Чернігова, двох школах та приватних будинках

    Жертвами цих авіаударів російських окупантів стало понад два десятки. Про це повідомили у Чернігівській ОДА з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Теги: Росія окупанти війна наказ смерть солдат
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    Російські матері почали отримувати похоронки (відео)