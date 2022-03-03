Бомбардування Росією. Центр Харкова має колосальне руйнування – Терехов

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Об’єкти інфраструктури піддаються нечуваним обстрілам окупанта

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація в місті залишається напруженою, оскільки не припиняються обстріли житлового сектору з боку російської армії. Про це сьогодні він розповів в ефірі українського ТБ, повідомляє «Главком».

«Об’єкти інфраструктури піддаються нечуваним обстрілам. Ворог розуміє, що тільки так він зможе укладнити роботу наших комунальних служб. Також він б’є по трансформаторним підстанціям міста», – зазначив Терехов.

За його словами, нині окупант завдав ударів по комунальному підприємству «Салтівське трамвайне депо». Внаслідок бомбардувань знищено кілька одиниць транспорту.

«Вчора артилерія і авіація працювали у центральній частині міста. Центр Харкова має колосальне руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

При цьому міський голова запевнив, що комунальні служби виконують свою роботу, мешканцям, які ховаються у метро від ракетних ударів, передається їжа та вода.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини. Приміром, 2 березня під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

Російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

Після обстрілу Харкова, тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів обласної державної адміністрації. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Рятувальна операція триває. Крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

Нагадаємо, 28 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини.

Також на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, 28 лютого окупанти обстріляли з Градів місто Харків.

Крім того, під Харковом поліцейські знищили ворожі танки. Українські правоохоронці вкотре звертаються до російських солдатів: «Здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною».