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    Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців

    Жертвами авіаударів РФ по Чернігову стали понад 20 мирних мешканців - Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців
    Жертвами авіаударів РФ по Чернігову стали понад 20 мирних мешканців
    фото: Чернігівська ОДА

    Окупанти завдали удару по житловому кварталу, двох школах та приватних будинках

    Число жертвами авіаударів російських окупантів по Чернігову перевищило два десятки. Про це повідомили у Чернігівській ОДА з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Станом на 15:30 з-під завалів вилучено тіла 22 осіб.

    Рятувальні роботи тривають.

    Також у ДСНС повідомили, що російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки.

    Є загиблі та поранені, інформація уточнюється.

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    Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців
    Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців
    Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців
    фото: Чернігівська ОДА

    Як повідомляли, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

    В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

    Нагадаємо, 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального

    Теги: Росія авіація час
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    Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців