Авіаудар по Чернігову: загинули понад 20 мирних мешканців

Окупанти завдали удару по житловому кварталу, двох школах та приватних будинках

Число жертвами авіаударів російських окупантів по Чернігову перевищило два десятки. Про це повідомили у Чернігівській ОДА з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 15:30 з-під завалів вилучено тіла 22 осіб.

Рятувальні роботи тривають.

Також у ДСНС повідомили, що російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки.

Є загиблі та поранені, інформація уточнюється.

Як повідомляли, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Нагадаємо, 3 березня близько 08:10 у Чернігові по вулиці Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального