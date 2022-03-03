Луганщина: жителі Сватового заблокували окупантів та співають гімн України

Сватіці терміново організувалися та заявили, що окупанітв тут не чекають

Місцеві мешканці помітили переміщення російської техніки з маркуванням літерою Z

Жителі селища Сватове у Луганський області вирішили самостійно заблокувати рух російських окупантів в місто.

Люди зібралися на дорозі та вигують патріотичні гасла ворогам які намагаються захопити місто.

«Сватівчани відстояли місто та чітко донесли, що Сватове не збирається співпрацювати з окупантами! Сватове – це Україна!», – написав місцевий житель Дмитро Дзвінок у соцмережі.

Містяни не полишають свою позицію та співають гімн України.

Раніше, у соцмиережах Сватового поширилась інформація, що поблизу райвідділку приїхали «ЛНРівці» і хочуть ствавити свою «владу». Сватіці терміново організувалися та заявили, що окупанітв тут не чекають.

Раніше ми повідомляли, що у Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню.

Додамо, що 3 березня розочався другий раунд переговорів між Україною та РФ. Тим часом російські загарбники продовжують бомбити українські міста та вбивати мирних українців.

Водночас у СБУ кажуть, що наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон.

У Генштабі повідомили, що окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ.

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