Луганщина: жителі Сватового заблокували окупантів та співають гімн України
Місцеві мешканці помітили переміщення російської техніки з маркуванням літерою Z
Жителі селища Сватове у Луганський області вирішили самостійно заблокувати рух російських окупантів в місто.
Люди зібралися на дорозі та вигують патріотичні гасла ворогам які намагаються захопити місто.
«Сватівчани відстояли місто та чітко донесли, що Сватове не збирається співпрацювати з окупантами! Сватове – це Україна!», – написав місцевий житель Дмитро Дзвінок у соцмережі.
Містяни не полишають свою позицію та співають гімн України.
Раніше, у соцмиережах Сватового поширилась інформація, що поблизу райвідділку приїхали «ЛНРівці» і хочуть ствавити свою «владу». Сватіці терміново організувалися та заявили, що окупанітв тут не чекають.
Раніше ми повідомляли, що у Лисичанську вороги обстріляли житлові квартали та лікарню.
Додамо, що 3 березня розочався другий раунд переговорів між Україною та РФ. Тим часом російські загарбники продовжують бомбити українські міста та вбивати мирних українців.
Водночас у СБУ кажуть, що наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон.
У Генштабі повідомили, що окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ.