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    Трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання справи щодо нападу росіянами на українських моряків у Керченській протоці

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    Кулеба впевнений, що суд притягне Росію до відповідальності - Трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання справи щодо нападу росіянами на українських моряків у Керченській протоці
    Кулеба впевнений, що суд притягне Росію до відповідальності
    Фото з відкритих джерел

    Арбітражний трибунал заслухає «морську справу» України проти Росії

    Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочне слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це у Twitter написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

    «11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни-Капу» та 24 українських моряків –військовослужбовців ВМС ЗС України», – написав міністр.

    За його словами, ця справа є дуже важливою для України.

    «Ми доводимо протиправність поведінки РФ стосовно нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які дев’ять місяців провели в російській тюрмі», – заявив Кулеба.

    «Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються», – наголосив він.

    При цьому міністр висловив впевненість, що суд притягне Росію до відповідальності, скільки б часу це не зайняло.

    Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

    Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські «суди» в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

    Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів.

    7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

    12 листопада суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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    Теги: МЗС суд міністр ООН Україна ВМС Дмитро Кулеба трибунал
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    Трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання справи щодо нападу росіянами на українських моряків у Керченській протоці