Порошенко закликав запровадити санкції проти РПЦ та її очільника Гудняєва

В ході війни російська православна церква чинила антихристиянські речі

Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

«На жаль, в ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і військовими злочинцями», – констатує Порошенко.

За його словами, в України є докази про безпосередню участь РПЦ у депортації українських громадян до Росії, примусовому розміщенні їх на території своїх приходів і перешкоджанні виїзду українських громадян у треті країни або поверненню до України. Це все – прямі злочини проти українців, тортури та порушення прав і свобод людини.

«Предстоятель РПЦ Кіріл (Владімір Гундяєв) неодноразово публічно підтримував злочини РФ проти нашої держави, публічно «благословляючи» агресорів», – нагадав Порошенко.

«Ми закликаємо світ застосувати санкції проти РПЦ як організації – посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля – Владіміра Гундяєва та інших представників керівництва. Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки РПЦ і її керівництва, які знаходяться за межами РФ, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України. І це має бути зроблено негайно», – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, Україна має показати приклад, неухильно виконуючи положення уже прийнятих законів:

Про обов‘язок московської церкви офіційно, в назві повідомляти про належність до Москви і не дурити людей;

Про боротьбу з колабораціонізмом і поширенням меседжів ворога – проти конкретних священнослужителів, у тому числі і високого рангу, які співпрацюють з агресором або поширюють ворожу отруту в уми людей;

Про недопущення перешкоджань у об‘єднанні громад у Православній Церкві України.

«І ми маємо зробити все, щоб служителі російської церкви, які виправдовують геноцид, беруть в ньому участь, відповіли перед судом людським перед тим, як їх засудить Суд Божий», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.