Окупанти попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики»
Окупанти вже раніше обстрілювали Святогірську лавру
Міноборони РФ традиційно анонсує чергові об'єкти, по яких будуть завдані удари, аргументуючи це тим, що саме там «ховаються бойовики, нацисти, націоналісти» і т.п. Цього разу було заявлено про удар по Свято-Успенській Святогірській лаврі.
«У Святогірську «Донецької народної республіки» бойовики націоналістичних батальйонів розмістили артилерійські знаряддя та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню. – Ред.) на території монастиря Свято-Успенської Святогірської лаври», – заявив у п'ятницю начальник національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев.
При цьому він уточнив, що в обителі перебуває понад 100 цивільних осіб: священнослужителі, послушники, біженці.
Нагадаємо, 12 березня російські окупанти вже обстрілювали Святогірську лавру. Від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.
Зазначимо, що Святогірська лавра на Донбасі досі управляється Московським патріархатом, духовенство якого в Україні часто співпрацює з окупантами.
Як відомо, Свято-Успенська Святогірська лавра – це дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.
У ранковому оперативному зведенні 30 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.