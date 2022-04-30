  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики»

    Святогірська лавра на Донбасі досі управляється Московським патріархатом - Окупанти попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики»
    Святогірська лавра на Донбасі досі управляється Московським патріархатом
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вже раніше обстрілювали Святогірську лавру

    Міноборони РФ традиційно анонсує чергові об'єкти, по яких будуть завдані удари, аргументуючи це тим, що саме там «ховаються бойовики, нацисти, націоналісти» і т.п. Цього разу було заявлено про удар по Свято-Успенській Святогірській лаврі.

    «У Святогірську «Донецької народної республіки» бойовики націоналістичних батальйонів розмістили артилерійські знаряддя та РСЗВ (реактивні системи залпового вогню. – Ред.) на території монастиря Свято-Успенської Святогірської лаври», – заявив у п'ятницю начальник національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев.

    При цьому він уточнив, що в обителі перебуває понад 100 цивільних осіб: священнослужителі, послушники, біженці.

    Нагадаємо, 12 березня російські окупанти вже обстрілювали Святогірську лавру. Від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

    Зазначимо, що Святогірська лавра на Донбасі досі управляється Московським патріархатом, духовенство якого в Україні часто співпрацює з окупантами.

    Як відомо, Свято-Успенська Святогірська лавра – це дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

    У ранковому оперативному зведенні 30 квітня Генштаб Збройних сил України повідомив, що тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.


    Теги: росія окупанти Донбас церква війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти попередили: бомбитимуть Святогірську лавру, «бо там бойовики»