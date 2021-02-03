«Розбий сотню – яку, Небесну?»: як львівський стендапер насміхався над вбитими на Майдані

Владислав Болотніков вже потрапляв у поле зору поліції. У вересні 2020 року його затримували у футболці з написом «СССР»

Справедливого тюремного покарання вимагають львівські активісти 22-річному Владиславу Болотнікову — псевдогумористу, який жартує над загиблими на Майдані Героями.

«Мій товариш випадково прослухав виступ цього «жартівника». Цей стендап, до слова, читався у грудні 2020 року, в одному із пабів міста. І отой недолугий жарт, м’яко кажучи, обурив. Тому вирішили його висвітлити, аби люди знали своїх «героїв». Хлопець львів’янин, живе на Левандівці. Коли ми стали говорити з людьми, які люблять ходити, власне, на такі стендап-виступи, почули, що свій «жарт» ця людина читає не вперше. Йому робили зауваження, але толку це не дало», – розповідає LMN активіст ГО «Суспільство майбутнього Львів» Антон Петрівський.

Владислав Болотніков вже потрапляв у поле зору поліції. У вересні 2020 року його затримували на літньому майданчику одного з закладів харчування у проїзді Крива Липа у футболці з написом «СССР» та іншою комуністичною символікою, зокрема, із зображенням серпа і молота. Це обурило небайдужих містян і вони доставили молодика у відділок поліції. Правоохоронці на порушника завели були кримінальне провадження за пропаганду комуністичної символіки. Зараз у цій справі йде розслідування, за цей вчинок йому вже грозить 5 років ув’язнення. Суд, до речі, якраз має відбутися цього місяця.

Активісти кажуть, будуть добиватися справедливого покарання над людиною, яка насмілюється так недолуго жартувати над Героями Небесної Сотні.

«На жаль, додати терміну за насміхання над Героями Небесної Сотні цій людині не можуть, немає такої статті в наших законах. Але суд тепер мусить врахувати, що оці всі прогулянки в одязі з радянською символікою Болотнікова були не випадковими, як намагалися довести його захисники. Обов’язково будемо присутніми на цих судових засіданнях і слідкуватимемо, аби покарання було справедливим», — додає Петрівський.

Активісти додають, якби проти хлопця не було порушено кримінальної справи, можливо, самі б намагалися якось провести профілактику з львів’янином, який, до речі, ще донедавна розмовляв лише російською, але тепер сподіваються на правосудне рішення Феміди.