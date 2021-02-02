SkyUp назвав дату запуску рейсів з України в Італію

Квитки вже доступні на сайті авіакомпанії і стартують від 851 гривень

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає авіарейси з Києва та Львова в Італію. Перші рейси заплановані на 21 травня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, лоукост запускає прямі рейси з Львова в Бергамо і з Києва в Барі.

«Авіакомпанія SkyUp анонсує два нових рейси в Італію: до північного Бергамо і південного Барі. Старт польотів за напрямком Львів - Бергамо - Львів запланований на 21 травня 2021, а Київ - Барі - Київ з 29 травня 2021», - йдеться в повідомленні.

Рейси Львів - Бергамо - Львів виконуватимуться щопонеділка і щоп'ятниці, а Київ - Барі - Київ - щовівторка і щосуботи.

Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії і стартують від 851 гривень.

Напередодні стало відомо, що SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти. Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00. Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в один бік. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

Крім того SkyUp змінює час реєстрації на рейси.

Раніше новий український лоукостер анонсував перші рейси. Вони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія). Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня. Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.