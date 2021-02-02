Янукович кличе прокурорів і ДБР у Ростов

Колишній президент хоче з українськими прокурорами і слідчими «з’ясувати питання»

Президент-втікач Віктор Янукович звернувся до офісу генерального прокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його тимчасового перебування в Російській Федерації для «з’ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану».

Про це у вівторок, 2 лютого, заявили в пресслужбі адвокатського об’єднання Aver Lex, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що відповідні заяви подані захистом Януковича. Інформацію про вручення Януковичу нової підозри у державній зраді за підписання «харківських угод» на користь Російської Федерації, адвокати називають неправдивою.

У зв’язку з цим, Янукович, мовляв, знову звернувся до Офісу генпрокурора з проханням приїхати до нього в Російську Федерацію, де він раніше «отримав тимчасовий притулок».

За словами адвоката Віталія Сердюка, місце перебування Януковича давно відоме правоохоронним органам України.

«І, незважаючи на те, що у ДБР абсолютно немає підстав для того, щоб виносити будь-які підозри за харківськими угодами, Віктор Янукович в черговий раз готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством для встановлення і покарання винуватців злочинів 2014 року», – додали в пресслужбі адвокатського об’єднання.

Нагадаємо, 28 січня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу в державній зраді за підписання «харківських угод» на користь Російської Федерації.

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному арешті експрезидента Віктора Януковича.