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    Розслідування: про яких гостей ювілею в «Синьогорі» не розповіли Єрмак і Зеленський? (відео)

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    Журналісти опублікували нові докази про &laquo;святкування, якого не було&raquo; - Розслідування: про яких гостей ювілею в «Синьогорі» не розповіли Єрмак і Зеленський? (відео)
    Журналісти опублікували нові докази про «святкування, якого не було»
    Фото: Україна 30

    Михайло Ткач зібрав ще один блок фактів щодо скандального дня народження Єрмака

    Журналісти «Української правди» на каналі в Уoutube опублікували чергове розслідування щодо святкування ювілею голови Офісу президента Андрія Єрмака у відомчій резиденції «Синьогора».

    «Зазвичай Офіс президента або президент на резонансні розслідування про себе реагують доволі однаково: все спростовують і звинувачують журналістів у публікації неправдивої інформації. Це легко зробити дочекавшись публікації і побачивши докази, якими оперують журналісти. І що найважливіше – яких доказів не вистачає.

    Тому цього разу ми вирішили опублікувати не всю інформацію, не всі докази одразу. Опублікували лише частину і зачекали поки всі сторони нададуть свої пояснення. І от зараз, коли і президент Зеленський і Андрій Єрмак сказали достатньо, ми публікуємо другу частину нашого розслідування. З нього ви зможете зробити висновки наскільки слова перших осіб держави відповідають дійсності. І про кого з гостей президент не розповів», – зауважив автор розслідування Михайло Ткач.

    Нагадаємо, у кінці листопада розгорівся скандал, коли стало відомо, що Єрмак із президентом Володимиром Зеленським та іншими гостями в державній резиденції в Карпатах гучно відзначили день народження. Туди вони діставалися гелікоптером державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».

    Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

    Згодом Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

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    Теги: скандал розслідування президент Андрій Єрмак Офіс президента
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    Розслідування: про яких гостей ювілею в «Синьогорі» не розповіли Єрмак і Зеленський? (відео)