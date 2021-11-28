Вертольоти для Єрмака та пресмарафон Зеленського. Топ-10 новин тижня

Зеленський провів пресмарафон, однак відповідей на чимало запитань українці так і не почули

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Європою шириться новий штам коронавірусу, українці ж у цей час збираються на антивакцинальні протести. Такі реалії минулого тижня. Водночас найбільш обговорюваними подіями стали святкування ювілею глави Офісу президента Андрія Єрмака та пресмарафон Володимира Зеленського. «Главком» зібрав для вас основні новини за останніх сім днів.

Правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими

Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до правил «жовтої» зони адаптивного карантину. «Наразі міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів», – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Марш антивакцинаторів: РНБО заявляє про російський слід

Сьогодні біля Верховної Ради у Києві відбувся марш противників вакцинації проти Covid-19. Серед його учасників були люди із плакатами «Стоп QR-код», просканувавши які, можна потрапити на сайт російської політичної партії «Єдина Росія». Про це писав «Главком» і наразі підтвердив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Новий штам коронавірусу. Німеччина б'є на сполох та закриває небо

Через новий штам коронавірусу, який недавно з'явився в Південно-Африканській республіці (ПАР), федеральний уряд Німеччини вирішив обмежити повітряне сполучення з африканською країною.

Федеральне міністерство охорони здоров'я оголосило у п'ятницю, що з вечора суботи ПАР вважатиметься районом із поширенням варіантів коронавірусу.

Від коронавірусу помер колишній мер Києва Омельченко

В Олександрівській лікарні Києва помер ексмер столиці Олександр Омельченко. Про це «Главкому» стало відомо від власних джерел. Колишньому міському голові було 83 роки.

Омельченко був шпиталізований до лікарні з діагнозом коронавірус кілька тижнів тому.

Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.

«Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні», – заявив Зеленський .

Пізніше Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з компанією Airbus про наміри співробітництва зі створення національного перевізника. Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації.

Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для перевезення людей до резиденції в Карпатах. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

За інформацією, президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак у п'ятницю вдень залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції президента України «Синьогора», де у неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей – 50 років.





Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова

Сьогодні, 26 листопада, відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського був присвячений «екватору» його каденції. До участі в цьогорічному заході були запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

Оточення Ахметова готує державний переворот в Україні – Зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні. Про це президент заявив під час сьогоднішнього пресмарафону. Очільник держави наголосив, що, на його думку, таким чином невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою.

У відповідь олігарх Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою. Бізнесмен додав, що його позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та «моїм рідним Донбасом».

Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту

Володимир Зеленський під час пресмарафону «30 запитань президенту України» підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

Богатирьова повернулася на держдачу, з якої її виселив Зеленський

Голосіївський районний суд Києва зобов`язав Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами не чинити перешкоди і забезпечити вільний доступ колишній міністерці охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій та членам її сім`ї до домоволодіння на території державних дач. Відповідний документ є у розпорядженні «Главкома».

За інформацією ЗМІ, будинок Богатирьової має площу у 641 кв. м. та належить до першого, найвищого, класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр в ексчиновниці теж найвища. За прайсом «Конча-Заспи», у 2020-му році усе це мало б коштувати майже 200 тис. грн на місяць – без оплати комунальних послуг.